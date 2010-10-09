Göstericileri sadece o gördü

T24- Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katıldığı törende “Parasız eğitim istiyoruz” pankartı açarak eylem yapan öğrencilere, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine Ak Parti’den tek itiraz, görme engelli İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’dan geldi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Ayva, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu insan kendisini nasıl ifade edecek? Bulmuş bir ifade şekli, hakaret, şiddet yoksa bunda ne var? Üniversitenin tek düze olmasını beklemek üniversiteyi inkar etmek demektir. İnsanlar bir şey söylüyorsa bir söylemek istediği vardır, bir bildiği, bir yaşanmışlık vardır.



Cumhurbaşkanımız, son derece demokrat bir insandır. Böyle bir şey olduğunda çağırıp onlarla konuşur, anlamaya çalışır. Tayyip Bey de aynı şekilde davranır.



Düşünceler hakaret etmeden, lisan-ı münasiple iletildiğinde, bunu Abdullah Bey de Tayyip Bey de iyi bulur. Çünkü her ikisi de herkesle konuşup beyin fırtınası yapmaya çalışıyorlar. Ama bazı arkadaşlarımız, güvenlik görevlilerimiz bunu tam anlayamıyor. Kraldan çok kralcılar var.”



Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki öğrencileri Abdullah Gül’ün gelişi sırasında “parasız eğitim istiyoruz” afişi açmışlar ve sert müdahaleye maruz kalmışlardı.



Müdahaleye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da dün Abant’ta başlayan parti kampındaki konuşmasında değinmiş ve yapılanları eleştirmişti.



