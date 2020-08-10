Göstericiler polis sendikası binasını kundaklamaya çalıştı; Portland'da tansiyon tekrar yükseldi

T24 Dış Haberler

ABD'de tansiyonun düşmediği Portland kentinde bir grup protestocu, polis sendikası binasında yangın çıkarmaya çalıştı.

Yetkililer, durumu "ayaklanma" olarak nitelendirdikten sonra binanın etrafındaki protestoculara flaş ve duman bombalarıyla müdahale etti.

George Floyd cinayetinden sonra Portland'da günlük olarak polis yasalarının düzenlenmesini talep eden protestolar düzenlenmişti. Temmuz ayı sonunda Washington'un şehre gönderdiği federal ajanların çekilmesinin ardından gerilim azalmıştı, ancak pazar günü tansiyon tekrar tavan yaptı.

Portland Polis Birliği'nden yapılan açıklamaya göre sendika binası etrafındaki kalabalığı dağıtmaya çalışırken üç polis memuru yaralandı.

Geçen günlerde polis gücüne ait bir bina daha kundaklanmaya çalışılmıştı. İki yangın da hızlıca söndürüldü.