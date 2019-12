Göstericiler daha hazırdı

Tarihi dava farklı görüşlere sahip grupları da karşı karşıya getirdi. Olası çatışma jandarmanın araya girmesiyle engellendi. Tuncay Özkan’a destek vermek için gelen grup, muhafazakâr bir televizyonun canlı yayın yapmasını engelledi



Tarihi Ergenekon davasının ilk gününde gerginlik hâkimdi. Bir yanda İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in tutuklu olmasını protesto eden partililer diğer tarafta ‘Ergenokoncular Yargılansın’ diyen ESP ve Özgür- Der üyeleri. Lojmanların önüne gelen ESP ve Özgür- Der üyesi yaklaşık 300 kişilik grup “Ergenekoncular Yargılansın” sloganı atmaya başladı. Bunun üzerine İşçi Partililer arasında hareketlilik yaşandı. Gerginlik üzerine jandarma iki grubun arasına girdi.



Eylem canlı yayını kestirdi



Duruşmaya ara verildiğinde içeride bulunan hukukçular televizyon kanallarının canlı yayınına katıldı. Samanyolu TV Tuncay Özkan’ın kurduğu “Biz Kaç Kişiyiz” grubunun sloganları üzerine canlı yayını kesmek zorunda kaldı. Davanın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün, Bilecik’in Türkmen Köyü’ndeki akrabaları ve hemşehrileri ile İP ve TGB üyesi kişilerden oluşan grup, cezaevi önünde bir araya geldi.



Cumhuriyet müdahil oldu



Cumhuriyet gazetesi 3 bombalı saldırıda zarar gördüğü gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinde bulundu. DTP’de iddianamede müvekkillere yönelik suikast hazırlığından söz edildiği gerekçesiyle müdahil olma talebinde bulundu. Hukukçular Birliği, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği de müdahil olma dilekçesi sundu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel, Cumhuriyet Vakfı ile Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın A.Ş.’nin müdahilliğinin kabulüne karar verdi.



Uyarıyı görmeyene ateş açıldı



İP Avukatı Mehmet Cengiz cezaevine duruşma için gelen eski bir Yozgat Senatörü, eski Sanayi Genel Müdürü ve bir avukata uyarıyı görmedikleri için birkaç el ateş edildiğini öne sürdü. Cezaevi çevresinde kurulacağı belirtilen seyyar tuvaletler gün boyu olmadığı için tuvalet konusu büyük sıkıntı yarattı. Seyyar tuvaletler ancak akşam üzeri, duruşmanın bitiminde getirilebildi.



Özbilgin’in iki oğlu da geldi



Danıştay saldırısında hayatını kaybeden Danıştay 2’nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in oğulları Serkan ve Gökhan Özbilgin’de tarihi davayı izlemek için Silivri Cezaevi’ne geldi.Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Danıştay saldırısı davasında hem müdahil hem de avukat olarak yer alan Gökhan Özbilgin, Ergenekon duruşmasında ‘izleyici’ olacaklarını söyledi. Özbilgin, davaya müdahil olup olmayacağı yönündeki soru üzerine kararını daha sonra vereceğini belirtti.



Dünya yankılandı



Independent: İddianame Dan Brown kitapları gibi



‘Türkiye’de 10 yılı aşkın bir sürenin en önemli davası başlıyor’ diyen gazete iddianameyi ‘Da Vinci Şifresi’ yazarının eserlerine benzetti. Haberde “Sadece otoriter, aşırı milliyetçi duruşunun birleştiği tanınmış laik ve sağcı olan 86 sanık, Başbakan Erdoğan’ın hükümetini güce başvurarak ortadan kaldırma girişimiyle suçlanıyor” denildi.



The Times : Susurluk gibi sonuçsuz kalabilir



Gazete “Derin devlet olarak söz edilen aşırı sağ laik bir grup” dediği Ergenekon sanıklarının, “eski İslamcı Erdoğan hükümetini düşürmeyi amaçlamakla suçlandığını” kaydetti. Susurluk soruşturmasının sonuç vermediğini anımsatan gazete, “Ergenekon davasının da sonuçsuz kalacağı korkuları var” görüşünü dile getirdi.



BBC AKP ile ordu arasındaki gerilimi canlandırabilir



Gazete“Dava, ülkenin iktidar partisiyle askerler arasındaki gerilimleri canlandırabilir” derken yargılananların arasında emekli subayların bulunduğunu belirterek, “Ordunun gücü dikkate alındığında birkaç yıl önce böyle bir şey düşünülemezdi” yorumunu yaptı.



The Daily Telegraph: On yılı aşkın sürenin en önemli davası



Davayı“Türkiye’de, on yılı aşkın bir sürenin en önemli davası” olarak nitelendiren gazete, ordunun geçen yıl laikliği korumak amacıyla “Erdoğan hükümetini harekete geçmekle tehdit ettiği” iddiasına yer verdi.