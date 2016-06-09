Gösteri uçakları havada çarpıştı

İsviçre Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Patrouille Suisse'nin iki uçağı, bugün Hollanda’da Leeuwarden Hava Üssü’nde yaptıkları eğitim uçuşu sırasında havada çarpıştı.



Hafta sonu yapılacak havacılık gösterileri için antrenman uçuşu yapan İsviçre ekibine ait iki F-5E tipi uçak, havada çarpıştı. F-5E’lerden biri inmeyi başarırken, diğer uçağın pilotu ise fırlatma koltuğunu kullanarak düşen uçaktan atladı.

Gösterinin yapıldığı hava meydanı yakınlarında meydana gelen olayda paraşütle atlayan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türk Yıldızları'ndan açıklama

Hollanda’daki gösteriye katılmak üzere Türk Yıldızları ekibi de Leeuwarden/Hollanda'ya gitmişti. Kazanın ardından Türk Yıldızları bir açıklama yaptı:

"Uçak tipimizin ve renklerimizin oldukça benzer olması nedeniyle düşen uçağın ekibimize ait olduğu yönünde haberler çıkmış olup, bu haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğunu buruk bir ifadeyle belirtmek isteriz. Biz hepimiz iyiyiz."