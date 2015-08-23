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Dünya

Gösteri uçağı otoyola düştü, 7 kişi hayatını kaybetti

Hawker Hunter tipi savaş uçağının otoyola düşmesi sonucunda en az 15 kişinin de yaralandığı belirtildi

23 Ağustos 2015 00:11

İngiltere'nin güneyindeki Brighton'da düzenlenen Shoreham Hava Şovu'nda gösteri uçağı düştü. Hawker Hunter tipi savaş uçağının otoyola düşmesi sebebiyle en az 7 kişi hayatını kaybederken, 15'ten fazla kişinin da yaralandığı açıklandı.

Shoreham Hava Şovu'nda araçların üzerine düşen uçak alev topuna döndü. Hawker Hunter tipi savaş uçağının düştüğü A27 otoyolu tarfiğe kapatılırken, kazada en az 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaza, kameralara şu şekilde yansıdı:

Görgü tanıkları pilotun uçak ile havada dönüş yapmak istediğini ancak manevrasını tamamlayamadığını söyledi. Kazayı yapan uçağın 1950'lerden kalma Hawker Hunter tipi savaş uçağı olduğu aktarıldı.

Shoreham Havacılık Fuarı bundan önce 2007 yılının Eylül ayında benzer bir kaza daha yaşanmıştı. James Bond filmlerinde de dublorlük yapan Brian Brown, kullandığı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Hurricane tipi uçağın düşmesi sonucu ölmüştü.

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