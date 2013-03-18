Gösterge tahvilin bileşik faizi 9 haftanın zirvesine çıktı

Güne 5,94 seviyesinden başlayan gösterge tahvilin bileşik faizi Hazine'nin düzenlediği ihalelerde talebin zayıf olmamasına karşın önceki ihaleye göre faizlerin yükselmesinin etkisiyle yükselişe geçti ve en yüksek yüzde 6,08'i gördükten sonra yüzde 6,00 seviyelerinde dengelendi.

HSBC Portföy Stratejisti Ali Çakıroğlu, Hazine'nin borçlanma ihalelerindeki gerçekleşmelerin bono faizlerinin seyri açışından takip edilecek en önemli olgu olduğunu belirtti. Bu bağlamda yarın yapılacak olan 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraçlarına gelecek talebin ve oluşacak ortalama getirilerin de faizlerin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Çakıroğlu ''Getiri eğrisinin tüm vadelerinde gördüğümüz yukarı yönlü hareketin yavaşlayarak da olsa devam edebileceğini düşünüyoruz''dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye'nin dış ticaret dengesinde en iyinin geride kaldığına ilişkin algılama ve Merkez Bankası'nın 26 Mart'taki Para Politikası Kurulu'na ilişkin belirsizliklerin geçtiğimiz hafta itibariyle bono piyasası üzerinde baskı yarattığını ifade eden Çakıroğlu, yabancı talebinin de görece düşük kalmasının bono faizlerindeki yükselişlerin arkasındaki bir diğer faktör olduğunu söyledi.

'Hazine ne kadar borçlandı?'

Hazine'nin düzenlediği 5 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 7 Yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 1 milyar 660,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabit kuponlu ihalede 687,8 milyon TL net satış yapılırken, satışların nominal tutarı 2 milyar 192,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhaleye 2 milyar 192,9 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 6.44 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 6.54, maksimum yüzde 6.59, minimum faiz ise yüzde 6.49 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 99.697 TL, ortalama fiyat ise 99.890 TL olarak gerçekleşti. İhalede satılacak senetler 14 Şubat 2018 tarihinde itfa edilecek.

Değişken faizli tahvil ihalesinde gelen 2 milyar 192,9 milyon TL'lik teklife karşılık, net 972,3 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede satışların nominal tutarı 4 milyar 278,7 milyon TL oldu. İhalede dönemsel bileşik maksimum faiz yüzde 3.42, ortalama faiz yüzde 3.40, minimum faiz yüzde 3.35 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 98.000 TL, ortalama fiyat ise 98.210 TL olarak gerçekleşti. Kağıtların geri ödemesi 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak.