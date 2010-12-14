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Ekonomi

GÖSTERGE TAHVİL'DE TARİHİ REKOR İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2010 02:00

-GÖSTERGE TAHVİL'DE TARİHİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 8 Ağustos 2012 vadeli tahvilin faizinde tarihi rekorlar bugün de devam ediyor. Gösterge tahvilde bu sabah itibariyla yüzde 7,42 düzeyinde başlayan faiz, ilerleyen dakikalarda basit yüzde 7,54, bileşik olarak da yüzde 7,35'e kadar geriledi. Bu oranlar, tarihi en düşük seviyeler olarak kaydedildi. Haftasonu TCMB Başkan Yardımcısı Erdem Başçı'nın yaptığı sunumda faiz indirimine vurgu yapması ile dün bono piyasasında hayli hacimli ve alıcılı bir seyir izlenmiş, haftaya yüzde 7,52 düzeyinde başlayan faiz yüzde 7,41'e kadar geriledikten sonra günü tarihi minimum kapanış seviyesi olan yüzde 7,44'ten tamamlamıştı.

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