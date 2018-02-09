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Ekonomi

GOSB ve TABA-AmCham ABD'de organize sanayi bölgesi kuracak

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında yapılan işbirliği kapsamında, ABD'de organize sanayi bölgesi kurulacak

09 Şubat 2018 16:16

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında yapılan işbirliği kapsamında, ABD\'de organize sanayi bölgesi kurulacak.
TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat, \"Ekonomi Bakanlığımız şirketlere destek veriyor. Ayrıca büyük teşvikleri var. Bu dev pazarda Türk şirketlerimiz çok hızlı büyüyecek\" dedi ve ekledi:
\"Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız.
\"Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak; ilk etapta ön talep toplayacağız.
\"Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz.
\"Bunun için Ekonomi Bakanlığından destek alacağız.
\"Pazar araştırması yapacağız; örneğin, bir motor dişlisi üreten firmamız var.
\"ABD’de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor.
\"O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup, pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne?
\"Kısacası yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız.
\"Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı karşılıyor.\"
Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, \"Bu fırsatları Türk şirketleri olarak değerlendirmeliyiz. Büyük teşvikler veriyorlar. Yapılacak olan yatırımda \'risk yok\' demek çok da yanlış olmaz. Çalışmalarımıza başladık; önümüzdeki ay ABD’ye giderek görüşmelerimize devam edeceğiz.
Hedefimiz 2019 öncesinde Amerika’da uygun göreceğimiz eyalette bu projeyi hayata geçirmek. Türk şirketleri ABD’yi yeniden keşfedecek diyebiliriz\" diye ekledi.

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