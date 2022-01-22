Görüştüklerini doğruladılar: Ayhan Bilgen ve Doğu Perinçek'ten açıklama geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve yeni bir siyasi hareket kuruluşu için HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, Bilgen'in cezaevinden çıkması sonrasında bir görüşme yaptıklarını doğruladı.

Doğu Perinçek, Oda TV'y yaptığı açıklamada, görüşmenin, Ayhan Bilgen'in cezaevinden çıkmasından sonra olduğunu söyledi. Perinçek, görüşmenin içeriğini ise açıklamak istemediğini söyledi. Perinçek, “İstediğim zaman görüşürüm. Tam ne zaman görüştüğümü ve ne konuştuğumuzu açıklamak istemiyorum. O bana kalmış bir şey” ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen ise görüşme ile ilgili olarak “Ülke sorunlarını konuştuk” dedi. Bilgen, "Karşılıklı görüştük. Nezaket ziyaretiydi. Cezaevinden çıktıktan sonra başka siyasetçiler ile de görüştüm. Muhalefetten hemen hemen her partiyle de görüştüm. Özel olarak yaptığımız bir görüşme değildi. Ülke gündemine dair sorunları konuştuk, siyaset konuştuk" açıklamasını yaptı.

HDP'nin Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, görevdeyken yerine kayyım atanmış; Kobani davasından tutuklanmıştı. Bilgen, hakkında Haziran 2021'de tahliye kararı verilmişti.