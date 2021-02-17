"Görüşmeye av bıçağıyla gitmiş"; 38 kez eşini bıçakladı, 20 yıl hapsi istendi

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Aycan Kıncı (23), 2020’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Burak Kıncı’dan boşanmak istedi. 3 Kasım’da Burak Kıncı ailesinin yanına taşınan Aycan Kıncı’yı arayarak barışmak istediğini söyledi. İkili aynı gün bir restoranda buluştu. Burak Kıncı burada Aycan Kıncı’ya eve dönmesini teklif etti. Aycan Kıncı ise “Henüz dönmek için erken” cevabını verdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Burak Kıncı, Aycan Kıncı’ya bıçakla saldırdı. Restorandakilerin müdahalesiyle Burak Kıncı etkisiz hale getirildi.

“Hatırlamıyorum” savunması

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Aycan Kıncı saldırıdan ağır bir şekilde kurtulurken Burak Kıncı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Burak Kıncı ifadesinde, “Neler olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde üstüm başımın kan içerisinde olduğunu görüp elimdeki bıçağı yere attım” dedi.

İddianamede Aycan Kıncı’nın vücudunda 38 bıçak yarası tespit edildiği belirtildi. Burak Kıncı hakkında Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dosyanın avukatları Elif Büşra Berber, İslam Gezer ve Elif Özgür, “Sanık görüşmeye av bıçağıyla gitmiş. Bu durum sanığın eylemi tasarladığını gösteriyor. Sanığın en üst sınırdan ceza almasını talep edeceğiz” dedi.