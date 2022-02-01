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Spor

Görüşmeler başladı; Fenerbahçe'den Efecan Karaca harekâtı

Efecan Karaca, bu sezon Alanyaspor forması ile 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergilemişti

01 Şubat 2022 14:10

Fenerbahçe, Alanyaspor'un önemli oyuncularından Efecan Karaca için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Kış transfer dönemi sona ermeden takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Efecan Karaca.

Sarı-Lacivertliler 32 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'la görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Yönetimi tecrübeli orta sahayı takıma katabilmek için bir miktar paranın yanında takas formülüne de başvurabilir.

Efecan’ın Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakması ve Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması transferin önünü açıyor.

Efecan Karaca, bu sezon Alanyaspor forması ile 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergilemişti. (NTV Spor)

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