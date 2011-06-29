-GÖRÜŞMEDE İSİM GÜNDEME GELMEDİ TBMM (A.A) - 29.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek görüşmesinde, Meclis Başkanlığı için hiçbir ismin gündeme gelmediğini belirterek, ''Yarın yapacakları teamül yoklamasından önce iki gruba nezaket ziyaretinde bulunduklarını, adaylarının şu aşamada olmadığını söylediler'' dedi. Tanrıkulu, kendisinin de bulunduğu görüşmeye ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Görüşmede yemin krizinin gündeme geldiğini belirten Tanrıkulu, bir soru üzerine CHP'nin bir önerisinin olmadığı kaydetti. ''Cemil Bey, sizin önerinizi görmek istedi mi?'' yönündeki soruyu Tanrıkulu, ''Hayır, hiç öyle bir şey konuşulmadı'' diye yanıtladı. Görüşmede Meclis Başkanlığı için hiçbir ismin gündeme gelmediğini kaydeden Tanrıkulu, AK Parti heyetinin, ''yarın yapacakları teamül yoklamasından önce iki gruba nezaket ziyaretinde bulunduklarını, adaylarının şu aşamada olmadığını'' söylediklerini belirtti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis çalışmaları açısından Meclis Başkanlığının önemine işaret ettiğini vurgulayan Tanrıkulu, isim bazında hiçbir şey konuşulmadığını bildirdi. CHP'nin tutuklu milletvekillerinin tahliyesi konusunda yasa teklifi verip vermeyeceğine ilişkin soruya karşılık da Tanrıkulu, bu aşamada herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını kaydetti. Tanrıkulu, henüz yargının karar vermediğini, gelişmelere göre yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti. CHP eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise bugün yapılacak grup başkanvekilliği seçimine atıfta bulunarak, kendinin ''topal ördek'' grup başkanvekili olduğunu, açıklamasını yeniden seçilmesi halinde yapabileceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu-Çiçek görüşmesine katılan CHP İzmir Milletvekili ve eski AİHM üyesi Rıza Türmen ise görüşmede AİHM kararlarını anlattığını, tutuklu milletvekillerinin tahliyesi istemini görüşen hakimlerin bu kararları dikkate alma yükümlülükleri olduğunu ifade ettiğini bildirdi. Çiçek'in hakimlerin AİHM kararlarını yeterince dikkate almadığı konusunda kendisiyle mutabık kaldığını savunan Türmen, görüşmede ''çözüm yolunun görüşülmediğini'' kaydetti. CHP'nin bir teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine, ''bu aşamada böyle bir şey olmadığını'' belirten Türmen, tutuklu milletvekilleri ile ilgili en kestirme çözüm yolunun tutukluluk kararına yapılan itirazın kabul edilmesi ve bütün tutuklu milletvekillerinin serbest kalması olduğunu vurguladı. Yemin etmeden parlamento faaliyetlerine katılıp katılmama konusunun da net olmadığını, ''yemin etmeyen milletvekili parlamento faaliyetlerine katılamaz'' gibi bir hükmün bulunmadığı, ortada böyle bir boşluğun olduğunu kaydeden Türmen, Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığına adaylığı konusundaki soru üzerine ''AKP içinde eğilim yoklaması yapılacak herhalde'' dedi.