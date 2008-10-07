Görüşmeciye işkence

Tire'de bir mahkûm yakını soyularak, "çökkalk" yaptırıldı. İlçe İnsan Hakları Kurulu "Elle dokunma yok, ihlal bulunmuyor" dedi. Sincan F Tipi cezaevinde ise kanser hastası Erol Zavar'ın ziyaretçilerine gardiyanlar dayak attı. Darp edilenler arasında 9 yaşında bir çocuk da bulunuyor.



Çırılçıplak soydular ama 'dokunmadılar'



Skandalın adresi İzmir. Aslında kamuoyunun yakından izlediği, CHP'nin Meclis gündemine taşıdığı bu olay 4 Temmuz'da gerçekleşti, ama daha da vahimi ihlali araştıran İlçe İnsan Hakları Kurulu raporuyla yaşandı.



24 yaşındaki Derya Desde, Tire Cezaevi'ndeki babası Mehmet Desde'yi ziyarete gittiğinde polis memurları tarafından arama gerekçesiyle tamamen soyunduruldu. 'Cinsel organında bir şey saklıyor olabilir' düşüncesiyle çömelip kalkma hareketi yaptırıldı.



Tire Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu raporunda Derya'yı arayan kadın polis memurunun biraz aşırıya kaçtığı, ancak elle dokunma olmadığı kaydedildi ve "Elle dokunma olmadığı anlaşıldığından insan hakları yönünden bir ihlalin olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. İlçe kaymakamı da üst yazısında bu görüşü onayladı. Ancak ayıp İnsan Hakları İl Kurulu'ndan döndü ve İl Kurulu raporunda, ilçede hazırlanan raporun şaşkınlık yarattığı belirtilerek "Elle arama, yani vücudu el yordamı ile yoklayarak arama yapılmamış bunun aksine kişiden iç çamaşırlarını sıyırması istendiğine ilişkin tespit yapılmıştır.



Bu durum, elle arama kararları ile örtüşemez. Temas olmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına uygunluğun söz konusu olduğunu söylemek de pek mümkün değildir" denildi. Başbakanlığa gönderilen yazıda ihlal iddiasının araştırılması gerektiği belirtildi.



İHAM örnek olmalı



İl Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkûmların bile tamamen soyularak aranmasını insan hakları ihlali olarak gördüğünün altını çizdi. Desde'nin avukatı Çetin Bingölbalı, Derya'nın yaşadığı süreci "Bu olayı yaşadıktan sonra uzunca bir süre içine kapandı. Olayı anlatmakta güçlük çekiyordu" sözleriyle anlattı.



Gardiyanlar dayak attı ziyaretçinin bileği kırıldı



Cezaevlerindeki ziyaret skandallarından biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kanser olması nedeniyle tahliye talebi ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletilen Erol Zavar'ın yakınları bayramda Sincan F Tipi Cezaevi'ne gittiler. Grup 10 kişiydi. Aynı odada kalan Erol Zavar, Deniz Bakır ve Mahmut Soner'i ziyaret edeceklerdi. Aralarında 9 yaşındaki Özgecan da vardı. Görüşte süre ile ilgili hükümlülerin yakınlarıyla gardiyanlar arasında artışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Zavar, Bakır ve Soner'in yakınları bu sırada gardiyanlar tarafından dövüldükleri iddiasıyla Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.



Dilekçeye, darp izlerini gösterir raporlar da eklendi. Raporlara göre, 9 yaşındaki Özgecan Zavar'ın sağ omuzunda orta derecede hareket kısıtlılığı oluştu. Adli Tıp doktoru mahkûmlardan Deniz Bakır'ın ablası Derya Bakır'ı Numune Hastanesi'ne sevk etti. Tetkiklerde Derya Bakır'ın ayak bileğinde iki yerde kırık tespit edildi. Yine Adli Tıp raporlarına, Erol Zavar'ın eşi Elif Zavar ve diğer mahkûm yakınlarındaki sıyrık ve darp izleri de yansıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık gerekli görürse olaya karışan gardiyanlar hakkında soruşturma izni isteyecek. (Sabah)

