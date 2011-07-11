-GÖRÜŞME SONRASI YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA TBMM (A.A) - 11.07.2011 - AK Parti ve CHP yöneticilerinin toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekillerinin yemin ederek, Meclis çalışmalarına iştirak etmelerinin arzu edildiği belirtildi. AK Parti ve CHP yöneticilerinin, geçen cuma ve bugün yapılan toplantılarından çıkan sonuç ''basın açıklaması'' başlığıyla duyuruldu. Yazılı açıklamada, toplantılara katılan AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, CHP adına Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın imzası yer aldı. Açıklamada, TBMM'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve olağanüstü koşullarda dahi toplanarak, bugün yaşanılanlarla kıyaslanamayacak, çok daha büyük sorunların üstesinden gelen bir Meclis olduğu vurgulandı. Halkın egemenliği ve milletin iradesinin, seçilmiş ve vekalet verilmiş milletvekilleri aracılığıyla TBMM'de hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu çerçevede tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin, milletimizin kendilerine verdiği bu onurlu görevi yerine getirmeleri için TBMM'de olmaları gerektiğine inanıyoruz. 12 Haziran seçimleri sonrasında bazı milletvekillerinin yemin etmeyerek, yasama faaliyetlerine katılmamaları eksikliktir. Son seçimlerle birlikte yüzde 95 seviyelerinde yüksek bir temsil oranını yansıtan TBMM, milletimizin yeni bir anayasa yapılması talebiyle birlikte birleştirilerek değerlendirildiğinde, tüm siyasi partiler için uygun bir uzlaşma zemini oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu tarihi fırsat, toplumsal sözleşme tanımına uygun bir anayasa yapılması hedefi için kullanılmalıdır. Siyaset kurumu için sorunların gündeme getirileceği, tartışılacağı, değerlendirileceği ve çözüm bulunacağı yegane ortam TBMM'dir. Siyasi partiler, sorunların çözümü için TBMM zemininde olmalıdır. Bu inançla, anayasa dahil, tüm mevzuatın hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve kuvvetler ayrılığı ilkesi dikkate alınarak, özgürlükleri genişletici bir anlayışla yorumlanması ve uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak, Meclisin açılışından bugüne kadar yasama faaliyetlerine katılmamış olan milletvekillerinin yemin ederek, Meclis çalışmalarına iştirak etmelerini ve katkı sağlamalarını arzu ediyoruz.''