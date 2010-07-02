'Görüş ayrılıkları AKP'de siyaset yapmaya engel'

T24 - AKP'de yaşanan görüş ayrılıklarının siyaset yapmayı engellediğini belirten AKP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa ile birlikte AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 335'e düştü.



AKP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu partisinden istifa etti.



Başesgioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ''Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin zamanla ortaya çıkan esaslı görüş ayrılıkları, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde birlikte siyaset yapma imkanını ortadan kaldırmıştır'' dedi.



Başesgioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



''Bu görüşlerim yazılı ve şifahi olarak Sayın Başbakan ile de paylaşılmış ve partiden ayrılma isteğim kendilerine ifade edilmişti.



Bugün, daha önce alınan, ancak çeşitli nedenlerle ertelediğim ayrılma kararını resmileştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak zamanı gelmiştir.



Milletimize hizmet etme imkanı tanıdıkları için Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, Adalet

ve Kalkınma Partisi yöneticilerine teşekkür ediyorum.''



Murat Başesgioğlu'nun istifasıyla AKP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 335'e düştü, bağımsızların sayısı ise 9'a yükseldi.



TBMM'deki son sandalye dağılımı şöyle:



AKP 335

CHP 101

MHP 69

BDP 20

Bağımsız 9

DSP 6

DP 1

TP 1

Boş 8



Toplam 550





