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Politika

'Görürsünüz tükürdüklerini yalayacaklar'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Simav'da halka Kılıçdaroğlu'nun ''Arkadaşlarımız yemin etmedikçe, biz 4 yıl da olsa yemin etmeyeceğiz'' sözlerini hat&

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Simav'da halka Kılıçdaroğlu'nun ''Arkadaşlarımız yemin etmedikçe, biz 4 yıl da olsa yemin etmeyeceğiz'' sözlerini hatırlatarak, ''Bu sözü unutmayın. Tükürdüklerini yalayacaklar, göreceksiniz" dedi.  

Simav'da depremzedelere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, yemin etmeyen CHP'li milletvekillerini eleştirdi. Erdoğan, ''Demokrasinin yeri Meclis'tir. Millet size 'git çalış' dedi. Siz çalışmadan para kazanıyorsunuz. Siz gelmezseniz de Meclis çalışır'' dedi



Başbakan konuşurken deprem oldu

Başbakan Erdoğan otobüsün üzerinden konuşurken ikindi ezanı okunmaya başlandı. Bu sırada konuşmasına ara veren Başbakan Erdoğan ezanın bitmesini beklerken, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakan Erdoğan’ın konuşma yaptığı alandakiler deprem olduğunu fark etti, ancak halk sarsıntılara alışık olduğu için panik yaşanmadı.

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