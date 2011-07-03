'Görürsünüz tükürdüklerini yalayacaklar'

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Başbakan konuşurken deprem oldu



Simav'da depremzedelere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, yemin etmeyen CHP'li milletvekillerini eleştirdi. Erdoğan, ''Demokrasinin yeri Meclis'tir. Millet size 'git çalış' dedi. Siz çalışmadan para kazanıyorsunuz. Siz gelmezseniz de Meclis çalışır'' dediBaşbakan Erdoğan otobüsün üzerinden konuşurken ikindi ezanı okunmaya başlandı. Bu sırada konuşmasına ara veren Başbakan Erdoğan ezanın bitmesini beklerken, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Başbakan Erdoğan’ın konuşma yaptığı alandakiler deprem olduğunu fark etti, ancak halk sarsıntılara alışık olduğu için panik yaşanmadı.