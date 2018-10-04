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(Görüntülü)Zıpkınla 6,5 kiloluk levrek avladı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde amatör balıkçı Sedat Çetinkaya (30), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı

04 Ekim 2018 14:40

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde amatör balıkçı Sedat Çetinkaya (30), zıpkınla daldığı denizde 6,5 kiloluk levrek yakaladı. Amasra\'da maden işçisi Sedat Çetinkaya, Amasra Büyük Liman\'da 8 metre derinliğe daldı. 10 yıldır zıpkınla avlanan Sedat Çetinkaya, 6,5 kiloluk levrek avladı. Sedat Çetinkaya, daha önce de 8 kiloluk levrek avladığını belirterek, \"Akşam saatlerinde limandaki kayalıklara daldım. Yaklaşık 8-9 metre sonra bu levreği gördüm. Zıpkınla vurdum. Şimdi bütün ailemiz toplanarak, bunu afiyetle yiyeceğiz. Çok mutlu oldum\" dedi.

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