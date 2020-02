(Görüntülü)Yunus Mallı Kampta her şey pozitif

Kötü bir sezon geçirdik İbrahim ALİOĞLU - Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) A Milli takımın gurbetçi oyuncusu Yunus Mallı, Milli takımdaki kamp süreci ve geçtiğimiz sezonla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Almanya BundesLiga\'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, A Milli Takım kampındaki atmosfer için, Şimdiye kadar her şey yolunda. Çarşamba günü geldik toplandık. İdmanlar güzel geçiyor. İnşallah böyle devam eder dedi. KAMPTA HER ŞEY POZİTİF Şu ana kadar kampta her şeyin pozitif olduğunu ifade eden gurbetçi oyuncu, Yeni bir jenerasyonumuz var. Önemli olan takım halinde birbirimizi daha iyi tanımak. Kamp da buna vesile oluyor. Sezonun bitmesine rağmen burada 3 tane maça çıkacağız. Sahada birlikte çalışarak birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz. Bence her şey pozitif diye konuştu. KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK Bundesliga\'da Play-out oynayarak ligde kalan Wolfsburg\'un önemli isimlerinden Yunus Mallı, Bu sene ligde kötü bir sezon geçirdik. Bundesliga\'da sondan 3\'üncü olduk ve Play-Out oynadık. Geçen yıl da böyle olmuştu. İki maçı da kazanarak Bundesliga\'da kalmayı başardık. Bu yaz iyi bir hazırlık geçirerek seneye her şey daha iyi olur ifadelerini kullandı.