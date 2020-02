(Görüntülü)Yolda yürüyen engelli gencin burnunu kırdılar

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da işitme engelli 2\'si kız 3 genç, halk oyunları kursundan çıktıktan sonra kimliği saptanmayan 3 kişinin saldırısına uğradı. Duyup konuşamadığı için saldırganlara dertlerini anlatamayan gençlerden Emrah Şeker\'in burnu kırıldı, gözünde morluklar oluştu. Şeker, kendisine ve arkadaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını istedi. Olay, geçen pazar günü Bahçelievler İşitme Engelliler Merkezi yakınında meydana geldi. 3 yaşında geçirdiği kızamık hastalığı nedeniyle işitme engelli olan Emrah Şeker, kendisi gibi işitme engelli arkadaşları Tuba B., Hilal T., Cuma S. ve Halil S. ile birlikte halk oyunları kursuna gitti. Kurs çıkışı, evlerine doğru giden işitme engelli gençlerin yanına yaklaşan kimliği saptanmayan 3 kişi, kızları taciz etti. Bu sırada Emrah Şeker, kendilerini rahatsız edenlere engel olmak üzere harekete geçti. Ancak saldırganlar, Şeker\'i tekme tokat dövüp kaçtı. Aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçiren Emrah Şeker için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şeker, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan incelemede Emrah Şeker\'in burnunda kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ise darp izi ve ezilme olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Emrah Şeker, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlardan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Yaşadığı olayı bir türlü unutamadığını, çektiği acılar yüzünden uyuyamadığını işaret diliyle anlatan Şeker, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. \'SALDIRGANLAR YAKALANSIN\' Kardeşine saldıranlara tepki gösteren Ceylan Şeker de, \"Kardeşim İşitme Engeliler Derneği\'nde halk oyunları kursundan 4 işitme engelli arkadaşıyla çıktıktan sonra Bahçelievler Mahallesi\'nde tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. Kardeşim ve yanındaki kız arkadaşlarının yanına gelen 3 kişi, kızlara tacizde bulunmuşlar. Dertlerini anlatamayan kardeşim ve arkadaşlarına bu kişiler bıçak çekip önce kardeşimin yüzüne kafa atmışlar. O sırada kardeşim bayılmış. Bu şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçmışlar. Kardeşimin burnu kırıldığı için şikayetçi olduk. Kardeşim yüzde 100 işitme engelli, yine diğer arkadaşları da engelli. Bu kişilerin anlamamaları imkansız. Engellilere yönelik böyle bir olayın yapılmasını kınıyorum. Engellilere böyle tepki ve şiddet uygulanmamasını istiyorum. Bu şahısların bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almalarını istiyoruz\" dedi. Otobüs sürücüsü baba Ziya Şeker ise oğlunun hırçın olmadığını ve kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi: \"Oğlum işitme engellidir. Ben bugün oğluma sahip çıkmasam yarın bu olaylara daha çok rastlanacaktır. Engellilere yönelik bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bir an önce yakalanıp ceza almalarını istiyoruz. Engellileri böyle dışlayıp döven kişilere toplumda yer vermemek gerekiyor. Benim oğlum belki onlara küfür etmiş, o yüzden dayak yemiş diye düşünürdüm, ancak benim oğlum engelli, kendini ifade edemiyor. Bu kişilerden şikayetçiyiz. Oğlumun burnu kırık. Tamponu çıkardıktan sonra ameliyat edeceğiz. Çok acı çektiği için geceleri uyuyamıyor.\" Yatakta yatan oğlunun baş ucundan ayrılmayan anne Hatice Şeker de \"Benim oğlumu bu hale koyanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Benim oğlum zararsız, kendi halinde birisidir. Arkadaşları da onun gibi dertlerini anlatamıyorlar. Bizler engellilere sahip çıkmamız gerekirken, onları hastanelik ediyoruz\" diye konuştu. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.