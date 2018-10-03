T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü)YESEMEK'TE 518 ESER BULUNUYOR

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi?nde yer alan ve kalıcı listeye alınması amacıyla çalıştayların yürütüldüğü Gaziantep?in İslahiye İlçesi?nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde 518 eser yer alıy

03 Ekim 2018 18:05

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi?nde yer alan ve kalıcı listeye alınması amacıyla çalıştayların yürütüldüğü Gaziantep?in İslahiye İlçesi?nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi\'nde 518 eser yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma uygulama ve Denetim Bürosu koordinatörlüğünde 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesi\'ne alınan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi\'nde UNESCO asıl listesine alınması amacıyla yürütülen çalıştayda 100 dönümlük alan üzerinde numaralandırma sonunda bazalt taşından aslan heykelleri, kapı aslanları, dağ tanrısı, savaş arabası ve sfenks heykellerin sayısının 518 olduğu belirlendi. İslahiye\'ye 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan 3 bin yıllık tarihe sahip dünyanın tek açık heykel müzesi özelliğini taşıyan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini yılda yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 17 bin turist ziyaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera KadirDünya Mirası Geçici ListesiGaziantepYesemek Açık Hava MüzesiHeykel AtölyesiGaziantep Büyükşehir Belediyesi KorumaDenetim BürosuUNESCODünya Kültür MirasıHeykel Atölyesi UNESCOYesemek MahallesiHeykel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24