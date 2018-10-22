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(Görüntülü)YAVRU KEDİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Haber-KameraCan ÇELİKADANA,(DHA)ADANA'da otomobil yolun karşısına geçen kediye çarptı, sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

22 Ekim 2018 13:38

Haber-KameraCan ÇELİKADANA,(DHA)ADANA\'da otomobil yolun karşısına geçen kediye çarptı, sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Can çekişen kedinin ölümüne tanık olanlar sürücüye tepki gösterdi. Merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı üzerinde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçen yavru kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda can çekişen kedi, bir süre sonra öldü. Kediye çarpan otomobilin sürücüsü biraz yavaşlasa da yoluna devam etti. Olaya şahit olanlardan Cihan Çelik (33) kedinin cansız bedenini alarak yol kenarına koydu. Çelik, Bunlar nasıl insanlar anlamıyorum. Kediye çarpıyorsun, hayvan can çekişiyor. En azından bir bak. Yolun kenarına koy diyerek kaçan otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

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