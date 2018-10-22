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(Görüntülü)YARALI KERKENEZİ EVİNDE BESLEYİP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU

Haber-Kamera Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı

22 Ekim 2018 19:45

Haber-Kamera Aytaç ÖZTÜRKZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK\'ta hayvansever Necdet Kutoğlu, yaralı olarak bulunan kerkenez kuşunu 10 gün evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı. Hayvansever Necdet Kutoğlu, mahallede yaralı olarak bulunan ve uçamayan kerkenez kuşuna evinde bakmaya başladı. Kutoğlu, 10 gün boyunca kuşu evinde etle besleyerek sağlığına kavuşturdu. Mahallesinde hayvan sevgisiyle bilinen Kutoğlu, Kuşu komşular getirdi. Mezarlık yanında bulunmuş. Kediler etrafını çevirmiş. Mahallenin çocukları kurtarmışlar. Kuşu bana getirdiler. Uçamadığını anladık. Yarasının ne olduğunu tam olarak bilemedik. Evde besledim. Kendini topladı. Bugün de ait olduğu yere, doğaya bıraktım dedi. Kutoğlu, kerkenezi evinin önünden doğaya bıraktı. Kerkenez, uçarak gözden kayboldu.

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