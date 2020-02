(Görüntülü)Van'dan İzmir'e 'iyilik' için koşacak

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, iyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan STK\'lar adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için Van\'dan İzmir\'e koşacak. Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. İzmir\'de kendi firmasında toptan gıda satışı yapan Rıza Martaş\'ın en büyük tutkusu koşmak. 41 yaşındaki Martaş, yıllardır çoğunun kuruluşunda yer aldığı sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin tanıtımı için Van\'dan İzmir\'e koşacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başlayacağı 1830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak. Koştuğu her gün gittiği il, ilçe, belde ve köylerde iyilik prolejelerini, yardım derneklerini anlatacak olan Martaş, bu sivil toplum kuruluşlarını neden kurulduklarını, nasıl faaliyet gösterdiklerini nasıl iyilik yaptıklarını anlatacak. Koşu öncesi Rıza Martaş, 9 yaşındaki kızı Su ile moral buldu. Her gün Kültürpark\'taki pistte antrenman yapan Rıza Martaş, güzellikle ve iyilikle her şeyin mümkün olabileceğine inandığını belirterek, insanlara umut olabilmek adına hayaller kurduğunu, bu nedenle de Van\'dan İzmir\'e koşmaya karar verdiğini anlattı. Rıza Martaş, şöyle konuştu: \"Ben, cesaret edip Van\'dan İzmir\'e koşacağım. Bir yerde en doğu ile yaşadığım kent olan en batıdaki İzmir arasında iyilik elçisi olmak istiyorum. Adımlarıma değer katmak için de iyilik peşinde koşarak hayata değer katan insana, doğaya, her canlıya saygı duyan bilime, sanata, eğitime önem verip Türkiye\'nin aydınlık geleceği için çalışan, 76 STK için farkındalık yaratacağım. İnsanların tanımadıkları kişiler için de yaşam sevinci olabileceklerine inanıyorum\" dedi. Adım Adım Oluşumu\'nu yardımseverlik koşusunu Türkiye\'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurduklarını hatırlatan Martaş, \"Adım Adım Oluşumu, yardımseverlik koşusu yapmak isteyen STK\'ları ve gönüllüleri bir araya getiren platformlar kurar, yönetir ve geliştirir. Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü koşucusu, 350 binin üzerinde bağışçısıyla STK\'lara 35 milyon TL\'den fazla bağış aktardı\" dedi.