(Görüntülü)Üniversiteliler, Cizre'deki tarihi yerleri gezdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Üniversitesi\'ne farklı illerden gelerek yeni kayıt yaptıran öğrenciler \"Kampüse hoş geldin\" projesi kapsamında Cizre ilçesinde bulunan tarihi yerleri gezdi. Öğrencilere rehberlik yapan Cizreli araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, kentin tarihi konusunda öğrencilere bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı. Öğrenciler ilk olarak Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan ile bir araya geldi. Öğretmenevinde ağırlanan öğrencilere yemek ikram edildi. Yemekte konuşan Cizre Kaymakamı Arıcan, \"Artık şükür ki belediyemiz Cizre’ye, vatandaşına hizmet eden bir belediye olmuştur. Daha önceden terör örgütüne ve terör örgütü yandaşlarına yapılan destekler sıfırlanmış ve tamamen bu devlete, millete,vatana ve bu bayrağa inanan aziz Cizrelilere hizmet eden bir belediye olmuştur\" dedi. Yemek programının ardından öğrenciler ilçenin cadde ve sokaklarını gezdi. Cizreli Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın rehberliğinde öğrenciler, Kırmızı Medrese, Hazreti Nuh Türbesi, Memu-Zin Türbesi, Ulu Cami, Atatürk Parkı ve Cizre Müzesi\'ni gezdi. İlahiyat fakültesi öğrencisi Numan Ağcakaya, ilk geldiğinde ailesinin ve yakınlarının, \'Neden Şırnak’a gidiyorsun, başka yer yok muydu?\' demesini hatırlattı. Ağcakaya,\"Geldiğimde arkadaş ortamı ve insanından çok memnun kaldım. 4 yıldır geçiş yapmadım yapmayı da düşünmüyorum\" dedi. İstanbul’dan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü\'ne yerleşen Fatma Akın ise, bugün buraları gezdiklerini ve çok güzel olduğunu belirterek,\"Hazreti Nuh Türbesi\'ni gördük. Okul vesilesi ile buraları da görmüş oldum. İlk defa görüyorum. Çok beğendim. İnsanların görmesi gereken yerler diye düşünüyorum. İlk geldiğimde birazcık tepki aldım. Şırnak’a neden gidiyorsun türünden. Ama, kesinlikle öyle değil. Kampus olsun okul olsun çok güzel şehir ve çok güzel insanları bizi karşılıyor. İstanbul’da okumuşum burada okumuşum hiçbir farkı yok. Burada olmaktan onur duydum\" diye konuştu. FOTOĞRAFLI