(Görüntülü)Turan Kışlakçı: Bize ulaşan bilgi öldürüldüğü yönünde

Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, \"Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak\" dedi. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı öğle saatlerinde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kışlakçı, \"Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak. Bütün dünya medyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir gazeteciydi. Sadece bizim dostumuz değil, aynı zamanda dünyanın yakından bildiği önemli bir isimdi. Tüm dünyanın sevdiği bir gazeteciydi\" dedi. \"VERİLEN BİLGİLERE GÖRE KONSOLOSLUK BİNASINDA ÖLDÜRÜLDÜ\" Turan Kışlakçı, Suudi gazetecinin öldürüldüğü bilgisinin hangi kaynağa dayandığına ilişkin soruya, \"Bu konuda yetkililer bize öldürüldüğünü ifade ettiler. Dün nişanlısını da arayıp aynı şekilde üzülmemesi gerektiğini fakat taksiratını onlara haber vermememizi istediler. Medyadan duydu maalesef\" şeklinde yanıt verdi. Kışlakçı, \" Konsolosluk binasında mı öldürüldü?\" sorusuna da , \"Verilen bilgilere göre konsolosluk binasında öldürüldü. Daha detayları da büyük ihtimalle bugün, yarın açıklanacak. DEAŞ bile böyle bir eylemde bulunmadı. Bu, DEAŞ vari bir eylem. Umarım bütün dünya vicdanı buna karşı harekete geçer. Dünya vicdanı bunu kaldıramaz. Hiçbir diploması tarihinde benzeri yok. Size misafir olan bir insanı barbarca öldürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil\" diye yanıt verdi. \"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇALIŞMADIĞINI İFADE ETTİLER\" Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığına ilişkin soruya ise, \"Onunla ilgili bilgimiz yok. Burada olmadığını biliyoruz biz. Biz zaten bundan dolayı kamera bilgilerini istedik. Dün Reuters\'ı sayın konsolos çağırmış. Reuters\'ı içeri alıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı; \'Kamera görüntülerini verin\'. O gün de kamera görüntülerinin çalışmadığını ifade ettiler Reuters\'a. Bu bile her şeyi ispatlıyor, ortaya koyuyor\" yanıtını verdi. \"BARBAR BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İLE İLGİLİ İFADELER KISMI TEYİT EDİLDİ\" Kışlakçı, Suudi gazetecinin ölüm haberinin 2 gün önce kendilerine ulaştığını belirterek, \"Teyit ettirememiştik. Dün bunu teyit ettirdik. Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü haberi doğru. İkinci bir haber; çok vahşice öldürüldüğü yönünde. Bununla ilgili bilgilere ulaştık ama henüz ciddi manada teyit ettiremedik. Öldürüldüğü kesin ama barbar bir şekilde öldürüldüğü ile ilgili ifadeler ise kısmi teyit edildi. Bugün veya yarın yetkililerimiz bu konuda açıklama yapacak. Bu, DEAŞ\'in nasıl ortaya çıktığının da bir görüntüsü diyebiliriz.Bu vahşice eylem kabul edilemez. Biz buna tepki göstereceğiz. Biz sadece insanların değil, devletlerin de buna tepki göstermesini istiyoruz. Cemal Kaşıkçı\'nın ailesi, bütün çocukları Amerikan vatandaşı. Kendisi de Amerikan vatandaşıydı. Bir çocuğu hariç. Amerika\'nın buna tavır koymasını bekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'nin diplomatik anlamda tavır koymasını bekliyoruz\" dedi. \"GIYABİ CENAZE NAMAZIMIZ OLACAK\" Kışlakçı, \"Yarın veya öbür gün, burada konsolosluğun önünde veya bir camide gıyabi cenaze namazımız olacak. Yetkililer açıklama yaptıktan sonra cenaze ile ilgili bilgi verdikten sonra gıyabi cenaze çalışmalarımız var\" diye konuştu. Kışlakçı, bir gazetecinin \"Tek bir ülkenin operasyonu mu sizce? Başka ülkelerden şüpheleniyor musunuz?\" şeklindeki sorusunu, \"Bizde bulgu yok ama dün Türk yetkililerinin, polisin yaptığı açıklamada \'İki ülkeden gelen uçak\' denilmişti. Bu şu demek; Sadece Suudi Arabistan değil, başka ülkelerden de gelen birileri bu işin içinde yer aldı. Teyit ettiremediğimiz şey şu; Buraya gelen 15 kişi ilk saatlerden itibaren direkt Cemal Bey\'i bayıltıp, parçalara bölüp, herkes bir parçasını alıp köpekler gibi gidiyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olmuşsa, bunun sonuçları kesinlikle ağır olacak. Dünyanın hiçbir yerinde, diplomasi tarihinde böyle bir olay vuku bulmamıştır. Gelen ve giden arabaların güzergahı tespit edildi bildiğim kadarıyla\" şeklinde cevapladı.