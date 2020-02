(Görüntülü)Tunceli'nin tek mezbahası kapandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de kasap Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekip 4 milyon lira harcayarak yaptırdığı mezbahayı kapatma kararı aldı. Devlet yetkililerinden yardım sözü aldığını belirten Çiçek, \"Ancak hiçbir destek görmediğimiz için tesisi kapatmak zorunda kaldık\" dedi. Tunceli il merkezinde bulunan tek hayvan kesim ve et paketleme tesisi, bugünden itibaren faaliyetine son verdi. Mezbaha sahibi Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekerek tesisi faaliyete geçirdiğini ve devlet yetkililerinden yardım sözü aldığını belirterek, \"Ancak hiçbir destek görmediğimiz için tesisi kapatmak zorunda kaldık. Kesimhaneyi en modern teknoloji ile kurduk ve faaliyete geçirdik. 4 milyon liradan fazla bir paraya mal oldu. Tesis aynı zamanda Tunceli\'nin tek mezbahası durumundaydı. Bizim en büyük sorunumuz su sorunuydu. Tunceli\'nin bütün yetkilileri, her defasında yardım sözü verdiler ama bütün girişimlerimize rağmen yardım yapılmadı. Tunceli\'deki kasap ve marketler artık bizde hayvan kesimi yapamayacak. Her gün 5-10 kilometreden tankerle su getirip, işletmeyi çalıştırıyorduk. Ancak maliyetler attı. Kesim için getirilen hayvan sayısı zaten az ve çalışan işçinin maaşını ödemeyemez duruma geldik. Bu nedenle kesimhaneyi kapatmak zorunda kaldık\" diye konuştu. Destek verilmesi halinde kesimhaneyi yeniden faaliyete geçireceğini söyleyen Ali Çiçek, \"Tunceli esnafı dışarıya bağımlı kalacak, köylü hayvanını satamayacak ve çalışan 10 kişi işsiz kalacak. Bu duruma çok üzülüyoruz ama maliyetlerin geldiği durum ortada. Su sorunumuz istenirse anında çözüme kavuşur. Tesisin su sorunu çözülür ve kredimizi ödeyecek duruma gelirsek, tesisi tekrar faaliyete geçiririz\" dedi.