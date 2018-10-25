(Görüntülü)Tunceli'de sağanak yağış yolları kapattı

TUNCELİ\'de, dün gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağmur birçok bölgede sele neden olurken, il merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kent merkezinde dün gece yarısı etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık karayolları, taş, kaya ve çamur taşıması sonucu sabah saatlerini kadar trafiğe kapalı kaldı. Tunceli-Erzincan karayolunun 40\'ıncı kilometresinde çığ tüneline sel sularının dağdan kaya , taş ve çamur taşıması sonucu yaklaşık 50 metrelik çığ tünelinin içi tamamen doldu. Karayollarının 4 iş makinasının sabah saatlerinde uzun süren çalışması sonucu tünel içinden tek şeritten trafik kontrollü verilmeye başlandı. Öğlen saatlerinden itibaren Tunceli -Erzincan karayoluna trafik tek şeritten kontrollü verilirken, Pülümür vadisinde karayoluna her an kaya düşebileceği konusunda yoldan geçen sürücüler trafik ve karayolları ekipleri tarafından uyarıldı. Yine dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu, Munzur çayının taşması ve yola kaya düşmesi sonucu yol gece trafiğe kapatılırken, sabah saatlerinde yapılan çalışmaklar sonrası trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı. Tunceli il merkezi Cumhuriyet Mahallesinde de, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basarken, belediye ekipleri evlerdeki suların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çarşı mereksizinde bulunan ve tadilatı yeni biten Belediye\'ye ait yeraltı çarşısının tavanının su çekmesi sonucu çarşının tavanlarında su akması sonucu yer yer tavanlarda bulunan kaplamaların çöktüğü görülürken, bazı iş yerlerinin de sızıntısı olduğu görüldü. Görüntü Dökümü -Yeraltı çarşısında görüntüler -Yeraltı çarşısının tavanında akan sular -Çarşı içinde çöken tavanlar -Temizlenen sular -Tunceli-Erzincan karayolundan görüntüler -Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan çığ tüneline dolan taş ve çamurların temizlenmesi çalışması -Tünel içinde iş makinalarının çalışması -Karayoluna sel sularının taşıdığı toprak ve kayalar -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Ferit DEMİRTUNCELİ,(DHA) DHA-Gündem - Türkiye - (Tür: Yurt)