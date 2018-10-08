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(Görüntülü)TIR bariyerleri aşıp, otomobili 100 metre sürükledi 1 ölü, 1 yaralı

Haber - Kamera Dinçer AKBİRKARTEPE(Kocaeli),(DHA) KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride geçip çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi

08 Ekim 2018 14:58

Haber - Kamera Dinçer AKBİRKARTEPE(Kocaeli),(DHA) KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride geçip çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ölürken, oğlu ise yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selat Ş. idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş (54) idaresindeki 07 MCP 34 plakalı otomobile çarptı. TIR, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Hüsnü Kadeş\'in hayatını kaybettiği belirlerken, araçta sıkışan oğlu Tugay Kadeş (26) ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Tugay Kadeş, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüsnü Kadeş\'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Selat Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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