(Görüntülü)Tekneleri su alan kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı

Tekneleri su alan kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ancak içinde bulunduğu tekne su alınca zor anlar yaşayan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bu sabah, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu, Görecek Adası yakınlarında olan \'II Bahar\' isimli teknenin su aldığı yönünde ihbar geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı\'na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kaçak göçmenlerin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca su alan tekne de Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek, kıyıya getirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Göçmenlerin sahil güvenlik teknesinden kıyıya indirilişi Haber- Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) (Tür: Yurt)