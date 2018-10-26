(Görüntülü)SÜRYANİ TÜRKER NİYE HERKESİN VARLIĞI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLACAK

DANIŞTAY 8\'inci Dairesinin, ilk okullarda uygulanan, öğrenci adını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, tepki gösterek, Bazıları için sevindirici bir karar olabilir. Ama benim için modası geçmiş bir ant. Niye herkesin varlığı Türk valığına armağan olacak dedi. Mardin\'in Midyat ilçesinde bulunan merkez binalarında basın toplantısı düzenleyen Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, Danıştay 8\'inci Dairesinin aldığı kararı eleştirdi. İlk okullarda okutulan öğrenci andının 5 yıl önce kaldırıldığını, Danıştay\'ın 5 yıl boyunca bekledikten sonra bugün karar vermesine anlam veremediğini belirten Türker, 2013 yılında okullardan kaldırılmış bir anttır. Bilmiyorum, şimdi tekrardan gündeme getirilmesi, yani 5 yıl sonra tekrardan Danıştay\'ın bunu gündeme getirmesi, \'tekrardan okullarda okutulması\' kararı bence normal bir şey değildir. Niye 5 yıl sonra böyle bir karar verildi Madem kaldırıldı, madem bu dava Danıştay\'a gitmiş 2-3 ay veya bilemedin 1 yıl içerinde bir karar verebilirlerdi. Şimdi bunu tekrardan gündeme getirilmesine gerçekten de hiç kimse bir anlam veremedi. Yani ister hükümet olsun, ister sivil toplum kuruluşları olsun, ister siyasi partiler olsun. Tabi bazıları için sevindirici bir şeydir, bazıları için de modası geçmiş bir anttır, benim için de öyle. Yani her sabah çocuklarımıza bu andı okutmak gerçekten de doğru bir şey değildi. Niye herkesin varlığı, Türk varlığına armağan olacak Biraz bu konuda sıkıntı vardır. Bunu biz de yıllarca eleştirdik. Bu tür şeylerin olmaması gerekir. Madem demokrasi diyoruz, insan hakları diyoruz, işte farklı etnik gruplar diyoruz, farklı halklar diyoruz, bu coğrafyada vardırlar, Türkiye\'nin genelinde de öyle. O zaman 1930\'lardan kalma, tek parti dönemi, milli şef döneminden kalma, bir de ırkçılığı çağrıştıran bir ant, kaldırıldıysa niye tekrardan gündeme getirildi Biz Süryani sivil toplum kuruluşları olarak bizim görüşümüze, gerçekten bunun tekrardan okutulmaması gerektiğini söylüyoruz ki bu 5 yıldır okutulmuyor. Bu meseleye artık bir nokta koymaları gerekir. Bizce de, federasyon olarak bu andın tekrardan okutulmaması gerektiğini söylüyoruz dedi.

Görüntü Dökümü

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-Evgil Türker\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mehmet Halis İŞMİDYAT (Mardin), (DHA)-