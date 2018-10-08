(Görüntülü)Siverek'te yaşlı adamın topla imtihanı gülümsetti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde okulun bahçe duvarından topu aşırtarak öğrencilere atmaya çalışan yaşlı adamın çabası görenleri gülümsetti. Kale Mahallesi\'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yanından geçen İbrahim Şenateş (86), öğrencilerin, kaçan topunu okul bahçesine atmaya çalışması ortaya komik görüntüler çıkardı. Şenateş\'in topu duvardan aşırma çabası, bu sırada kendisini izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; önüne düşen topu tutan İbrahim Senateş\'in topu 2 metre yükseklikteki duvardan aşırmak için çabalaması görülüyor. Görenleri gülümseten Şenateş, başarısız olunca topu bırakarak bölgeden ayrıldı.