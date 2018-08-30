(Görüntülü)Sivassporlu Douglas Türkiye ligi mücadeleci ve zorlu

SPOR Sivassporlu Douglas Türkiye ligi mücadeleci ve zorlu Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un Brezilyalı yıldızı Douglas Santos, daha önce kendisiyle Türk takımlarının ilgilendiğini söyleyerek, Geçtiğimiz yıllarda da bir çok Türk takımı benimle ilgilendi. Türk takımlarının bana yönelik iyi bir bakış açısı var. Türkiye ligi mücadeleci ve zorlu dedi. Demir Grup Sivasspor\'un sezon başı Barcelona\'dan 1 yıllığına kiraladığı Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Santos, Sivasspor\'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Sivasspor\'dan transfer teklifi geldiğinde kırmızı beyazlı formayı 2005-2007 yılları arasında giyen Brezilyalı Fransergio Bastos ve Robinho\'dan kulüp hakkında bilgi aldığını ve hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirten Douglas, takımın ligi iyi yerde bitirebilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. TÜRK TAKIMLARI BENİMLE İLGİLENDİ Türkiye liginin mücadeleci ve zorlu olduğunu ifade eden Douglas Santos, Buraya gelmeden önce Sivasspor\'un eski futbolcusu Fransergio ve Robinho ile, şehir, aile, kültür ve çocuğumun okulu için gerekli bütün bilgileri konuştuk. Bana verdikleri fikirler olumluydu. Gelişim arkadaşlarımın referansı ile daha kolay oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sivasspor hem ekonomik, hem altyapı hem de teknik ekip olarak çok iyi bir takım. Burada aldığımız değerler ve ligin bize verdiği istatistikler çok olumlu şeyler yaptığımızı gösteriyor. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Burada Sivasspor\'un büyüyebilmesine yönelik olumlu bir yapı var. Umarım hep birlikte bu takımı hak ettiği yere taşırız. Geçtiğimiz yıllarda da bir çok Türk takımı benimle ilgilendi. Türk takımlarının bana yönelik iyi bir bakış açısı var. Bildiğiniz gibi Türkiye\'de bir çok Brezilyalı futbolcu var. Bu Brezilyalı futbolcularla da konuştuğum zaman çok mücadeleci ve iyi bir lig olduğunu söylüyorlardı. Bu da buraya gelmemi kolaylaştırdı. Buraya geldiğimde de gerçekten yarışmacı ve zorlu bir lig buldum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ligde kimin şampiyon olabileceği konusunda önümüzde çok hafta var. Umarım biz istediğimiz yerde ligi bitiririz ifadelerini kullandı. Süper Lig?de geride kalan 3 haftanın tamamında ilk onbirde sahaya çıkan ve 90 dakika formasını terleten Douglas Santos, Demir Grup Sivasspor formasıyla ilk golünü de Trabzonspor\'a attı.