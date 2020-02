(Görüntülü)Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı'nın üçüncüsü düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) – HZ. MUHAMMED’İN hayatının anlatıldığı sanat eserleri konusunda nitelikli bir kaynak oluşturan Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı’nın üçüncüsü düzenlendi. İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı programda Prof. Dr. Fatih Andı, \"Gelişen teknolojiler, değişen sanat anlayışları ve ortaya çıkan yeni sanat türleri çerçevesinde peygamberin hayatının anlatım şekli, ortaya çıkan sorunlar, o sanat dalının konuyu kapsayabilmesi ya da kapsayamaması gibi konular üzerinde çok fazla durulmamış. Biz de 5 çalıştaylık bir seri ile bu konuyu tartışalım istedik” dedi. Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Edebiyat Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Hz. Muhammed’in hayatının sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı, disiplinlerarası bir perspektifle tartışılıyor. İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilen üçüncü çalıştayda da Hz. Muhammed’in sinema ve diğer görsel sanatlarla ilişkisi ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmalarını İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Meridyen Derneği Başkanı Melike Koç yaptı. “5 ÇALIŞTAY İLE HZ. MUHAMMED’İN HAYATININ ANLATIMINI TARTIŞIYORUZ” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bu konuyu Sakarya Üniversitesi ile ‘Hz. Muhammed’i Sanatla Anlatmak’ adlı sempozyumda ele aldıklarını ifade eden FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih Andı, “İki gün süren o kapsamlı sempozyumda gördük ki, güzel sanatlarda peygamberi anlatma konusu geliştirilmeye ve üzerinde çalışılmaya muhtaç bir alan. Gelişen teknolojiler, değişen sanat anlayışları ve ortaya çıkan yeni sanat türleri çerçevesinde peygamberin hayatının anlatım şekli, ortaya çıkan sorunlar, o sanat dalının konuyu kapsayabilmesi ya da kapsayamaması gibi konular üzerinde çok fazla durulmamış. Biz de 2 yıla yayılmış 5 çalıştaylık bir seri ile bu konuyu tartışalım istedik” dedi. “PEYGAMBERİN HAYATI ROMAN TÜRÜYLE ANLATILAMAZ ” Çalıştaylar serisinin çok verimli geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Andı, “Buraya konunun uzmanları geliyor ve rahat bir şekilde görüşlerini dile getiriyor. Kimisi eleştirel yaklaşıyor, kimisi teklifler getiriyor. Özellikle birinci çalıştayda, katılanların bir kısmı ‘Hz. Muhammed’in hayatı roman türüyle anlatılamaz, romanın teorik zemini veya teknik yapısı peygamber gibi hayatının bilinmesi ve yaşanması bizim için bir ibadet kabul edilen bir şahsiyeti anlatmakta yetersizdir’ tezini savundu. Diğer kısım ise ‘Niye olmasın? Modern zamanlarda yaşıyoruz, modern türlerde de anlatabiliriz’ diyerek teslimiyetçi bir tavırla romanın peygamberin hayatını anlatabileceğini söyledi” diye konuştu. “POPÜLER KÜLTÜR HZ. MUHAMMED’İN HAYATINI TALAN ETMEYE BAŞLADI” Sinema konusunda çok fazla örneğin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Andı, konuşmasına şöyle devam etti: “Roman tehlikeli bir oranda çoğalıyor. Popüler edebiyat ve popüler kültür Hz. Muhammed’in hayatını talan etmeye başladı. Çünkü ucunda para var. Dindar insanların peygamber sevgisinin istismarına yönelik çok ucuz, kötü ve gerçekten edebiyat seviyesi düşük pek çok roman yazılmaya başlandı. Bu bir tehlikedir. Her konuda özgürce yazarsınız ama bazı kutsallara karşı hürmet duygusuyla yaklaşmak zorundasınız. Mesela peygamberin hayatını anlatmakta daha tehlikeli alanlar da var. Resim, heykel ve karikatür büyük ve güzel sanatlar ama peygamberin bu dallarda eserlerini yapamıyoruz. Her alet, her araç böyle bir şahsiyeti anlatmakta yeterli olmuyor. Ama kimileri ise ‘Bu araçlar peygamberi anlatmaya yeterli olur, bunu dönüştürmek zorundayız. Kendimize göre bir sinema dili, bir grafik sanat düzlemi oluşturmalıyız’ diyor. Zaten bu çalıştayların güzelliği, gerilimi ve elektriği de buradan doğuyor. Herkes aynı şeyi söyleseydi bunu yapmanın çok da bir anlamı olmazdı.” “ÇALIŞTAYLAR KİTAPLAŞTIRILIYOR” Çalıştayların devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Andı, “Bundan sonra ‘Klasik Türk sanatlarında Hz. Muhammed’ ve ‘Çocuk edebiyatında Hz. Muhammed’ konulu iki çalıştayımız daha olacak. Önceki çalıştaylar bir kitap haline getirildi, bu çok güzel bir şey. Bundan sonraki çalıştaylar da kitap olarak ilgilisine sunulacak” dedi. DAHA ÖNCE ROMAN, ÖYKÜ VE ŞİİR ELE ALINMIŞTI Sîreti Sûrette Görmek çalıştayının ilki Kasım 2017’de düzenlenmişti. İlk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebi türler ile siyer (peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilim) yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken, Nisan 2018’de tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirde siyer üzerinde durulmuştu.