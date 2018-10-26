(Görüntülü)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi

Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi Mehmet ÖZKAN - HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de etkili olan şiddetli yağmurla birlikte meydana gelen sel, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 2 mezraya ulaşımı sağlayan yol çöktü. Mezralarla ulaşım kesilirken, bir ahır ve samanlığın da sulara kapılmasına neden oldu. Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, gece saatlerinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde sele neden oldu. Yağmurla birlikte gelen sel suları, köyde birçok evde su baskınlarına neden oldu. Bir ahır ve samanlık yıkıldı. Sel suları, köye bağlı Dikmen ve Aşağı Derecik mezralarına ulaşımı sağlayan yola büyük zarar verdi. Çöken yol nedeniyle iki mezraya ulaşım kesildi. Sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sel sularının evlere zarar vermemesi için iş makineleriyle suyun yönünü değiştirmek için çalışma yaptı. Köylüler de ekiplere yardım etti. Kırıkdağ Köyü Muhtarı Necmi Adıyaman, etkili olan yağışların köye büyük zarar verdiğini belirtti. Köye bağlı Dikmen ve Aşağı Derecik mezralarına ulaşımı sağlayan yolun bir bölümünün zarar gördüğü, elektrik direklerinin sel sularına kapıldığını söyledi. Muhtar Adıyaman, elektriklerin kesik olduğunu ve bu mezarlarla ulaşımın kesildiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Kırıkdağ köyündeki vatandaşlar ahırlardaki koyunlarını güvenli yere götürülmesi - Köylülerin korku içinde evlerini terk edilmesi - Özel idare ekiplerinin çalışması - Köy muhtarı Necmi Adıyaman konuşması - Genel Detay (Tür: Yurt)