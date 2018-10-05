(Görüntülü)Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in annesi: Olmadı böyle oğlum

Mehmet ÇINAR- Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - BATMAN\'da, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (24), memleketi Isparta\'da son yolculuğuna uğurlandı. Sedye üzerinde törene katılan şehidin annesi Ayşe Hekim, \"Olmadı böyle oğlum\" diyerek, gözyaşı döktü. Batman\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Hekim\'in cenazesi, dün saat 19.25\'te askeri uçakla Isparta\'ya getirilip, Şehir Hastanesi\'nin morguna konuldu. Bugün saat 11.00\'de morgdan alınan şehidin cenazesi, Isparta Belediyesi\'ne ait cenaze aracı ile 15 kilometre uzaktalıktaki Kuleönü beldesinde, babaannesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babası Hasan, annesi Ayşe, eşi Arzu, kardeşleri Burak ve Beyza, babaannesi Ayşe Hekim ile dedesi Muhammet Özdemir ve çok sayıda kişi tarafından tekbirlerle karşılandı. Cenaze aracı, evin önünde bekletilerek, dua edildi ve şehidin yakınlarından helallik istendi. Duanın ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na götürüldü. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen askeri tören ve cenaze namazına binlerce Ispartalı katıldı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı. ŞEHİT YAKINLARI FENALAŞTI Şehit Hekim\'in annesi Ayşe Hekim, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye üzerinde alana getirildi. Şehit yakınları için ayrılan alanda sedyede bulunan, serum takılı Ayşe Hekim, \"Olmadı böyle oğlum\" diyerek, ağıt yaktı. Ali Hekim\'in 25 gün önce evlendiği eşi Ayşe Hekim, gözyaşlarını tutamazken, tören sırasında fenalaşan şehit yakınları, sağlık ekiplerince sedyeyle alanda hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen\'in kıldırdığı namazının adından şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim\'in cenazesi, Isparta Garnizon Şehitliği\'ne toprağa verildi.