(Görüntülü)Seçimlerde basın ve sosyal medyanın rolü konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- YAKLAŞAN 24 Haziran seçimleri öncesinde basın ve sosyal medyanın seçimlerdeki rolünü ele alan Kadir Has Üniversitesi düzenlediği panelle konunun uzmanlarını, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya getirdi. Üniversitenin Cibali Kampüsü\'nde düzenlenen “Seçimlerde Basın ve Sosyal Medyanın Rolü: Haber Güvenilirliği ve Demokrasi” başlıklı konferansta, Teyit.org’un kurucusu Mehmet Atakan Foça, Doğruluk Payı Genel Koordinatörü Batuhan Ersun ve Hürriyet Dijital Medya İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, 24 Haziran seçimleri ekseninde küresel olarak sıklıkla gündeme gelen yalan haber, doğrulama, seçim güvenliği ve demokrasilerde medyanın rolü konuları ele alındı. Panel öncesinde konuşan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, yazılı basının etkisinin her geçen gün biraz daha azaldığını belirtti. İnsanların anlık olarak birbirleriyle iletişim ve etkileşim halinde olup haber üretmeyi sevdiklerini söyleyen Prof. Dr. Kahraman, \"Bu durumun onları daha fazla gerçeğe yaklaştırdığına inanıyorlar ama burada bir çelişki söz konusu. Bu etkileşim içindeki haberler gerçekten doğruyu yansıtıyor mu yoksa onları gerçekten uzaklaştırıp daha soyut bir alanı mı itiyor? Bu kontrol nasıl sağlanır? Amacı haber üretmek olan mecralar, kurumlar özellikle basın bu araçları nasıl kullanacak? Biz bu sorunların cevaplarını arıyoruz\" diye konuştu. \"GELİŞEN TEKNOLOJİ SEÇİMLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEK Mİ?\" Bugünkü dünyada Trump\'ın seçilmesinden sonra ortaya çıkmış çok ciddi bir tartışma olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kahraman, \"O seçimlere acaba Rusya müdahale etti mi? Trump\'ın oylarında veya rakibi Hillary Clinton\'ın oylarında herhangi bir manipülasyon meydana geldi mi? Tartışma devam ettiği için bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz ama böyle bir realite de var. Bundan 50 sene önce veya Türkiye\'nin ilk çok partili hayata geçtiği 1946 seçimlerinde ve ondan önceki 1913 yılında yapılan seçimlerde oy manipülasyonları çok açık bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Türk siyasetini izlediğim 45 yıl boyunca da bu sorunun devam ettiğini gördüm. Ama bugün ortaya çıkan yeni oluşumlar, özellikle bilgisayar teknikleri, algoritmalar, yazımlar, uzaktan kontroller bu meseleye ne tür bir boyut getiriyor ve kazandırıyor? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak, sosyal medya ve diğer araçlar, bilgisayarlarla kontrol edilen araçlar bu güvenliği nasıl sağlayabilir, seçimin inandırıcılık boyutu nasıl saptanabilir? Bunlar da ayrıca ele alacağımız konular\" ifadelerinde bulundu. \"SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERİN DOĞRULUĞUNU KONTROL EDECEK KURUMLAR MEVCUT\" Basının yaşadığı kısıtları ve iç sorunları yine basının kendisinin çözebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kahraman, \"Sosyal medyanın bir özgürleşme alanı olduğunu kimse inkar edemez. Esas itibariyle kontrollü haberlere karşı basında ortaya çıkabilecek bir takım üst denetimlere karşı bu mecralar yeni imkanlar sunuyor. Ama bunlar da bilginin doğruluğundan emin olma noktasında çeşitli sorunlara yol açıyor. O zaman bunları denetleyen yeni kurumlar ortaya çıkıyor, bu kurumlar Türkiye\'de de mevcut. Sosyal medyada üretilmiş bir haberin yazılı ve kalıcı medyaya geçmeden önce nasıl filtrelenmesi gerektiğini irdeleyen yeni süreçler oluşturuluyor ve bunları yapan yeni kurumlar var. Dolayısıyla bu yine bir iç örgütlenmeyle, iç kontrolle ve yine o özgürlüğün kendi iç olanaklarıyla ancak sağlanabilir\" diye konuştu.