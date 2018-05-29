(Görüntülü) Sarıyer'de kilise bahçesinde kurtarma operasyonu (2)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL (DHA) SARIYER\'de kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı



Olay Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi\'nde bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Kilisede görevli Costas Sinodinos\'un eşi Tina Sinodinos henüz bilinmeyen bir nedenle kilise bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kilise çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kadını kurtarmak için çalışma başlattı.





BİR İTFAİYE ERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ



Kurtarma çalışmaları sırasında kuyuya inen bir itfaiye erinin fenalık geçirdi. Yukarı çekilen itfaiye eri baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından itfaiye eri ambulansla hastaneye götürüldü.





KUYUYA DÜŞEN KADIN 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDI



Kuyuya düşen Tina Sinodinos ise yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinodinos sedyeye konularak hastaneye götürüldü. Sinodinos\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



