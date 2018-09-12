(Görüntülü)'Sarallar' ile bağlantılı gruba operasyon: 15 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin \'Sarallar\' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla\'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak önceki gün Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na adliyeye sevk edilen 15 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARININ BULUNDUĞU 10 ŞİKAYETÇİ Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine şüphelilerle ilgili aralarında sanayici ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin 6 farklı suç eylemlerini tespit etti. 2 MİLYON LİRAYA KADAR SENET İMZALATIYORLAR Polis ekipleri şüphelilerin, iddiaya göre İstanbul Şişli ve Beylikdüzü, Muğla merkez ve Bodrum\'da yasadışı kumar oynatarak verdikleri borç paralara karşılık 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar senetleri zorla imzalattıkları, ödemesi geciken ve ödeme tarihi geçmiş borçları kendi kendilerine en az 500 bin lira yükselterek zorla tahsilat yaptıklarını ileri sürdü. PARALAR GECE KULUBÜ, RESTORAN VE YAT\'A Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Bodrum\'da gece kulübü ve lüks restoran açarak lüks yaşam sürdüğü lüks bir cip ile yat satın aldıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi. CİPTE KALAŞNİKOF BULUNMUŞTU Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirilmişti. Öte yandan baskın sırasında bir lüks cipte bulunan gizli bölmede kalaşnikof tüfek ele geçirilmişti. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yaptığı baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda şüphelilere ait silahları bulması görüntülere yansıdı. Ekiplerin bir işyerinde yaptığı aramalarda farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartını bir kartlıkta bulmaları görüntülendi. (FOTOĞRAFLI)