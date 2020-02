(Görüntülü)Samet Aybaba: "Fenerbahçe maçına odaklandık"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçına ilişkin, \"Fenerbahçe’de Benfica maçının yorgunluğu olabilir ama amacımız her maçta kaliteli oyunla puan veya puanlar almak\" dedi. Aybaba, Bursaspor\'un en çok seviye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.X Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Transferlerden takımın son durumuna dek düşüncelerini paylaşan Aybaba, Fenerbahçe maçı öncesi tam hazır olmadıklarını söyleyerek, \"Bazı eksikliklerimiz var ama mevcut kadromuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça odaklandık, çıkıp oynayacağız. İnşallah sonuç da istediğimiz şekilde olur. Fenerbahçe’de Benfica maçının yorgunluğu olabilir ama amacımız her maçta kaliteli oyunla puan veya puanlar almak, bunun için takımımızı oluşturuyoruz. Gün geçtikçe de iyiye gidiyor\" dedi. Aybaba, sakatlığı bulunan Bogdan Stancu\'nun ise iyi durumda olması halinde sahada yer alabileceğini belirtti. \"HARUN BİZİM KAPTANIMIZ\" Kaleci Harun Tekin hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin konuşan Aybaba, \"Harun ile ilgili devamlı yazılıyor çiziliyor. Kulübe doğru düzgün teklif gelmiyor. Harun bizim kaptanımız. Bu yazılanlar, konuşulanlar onu tedirgin ediyor. Onun arkasında 3 tane çok iyi kalecimiz var, bu konu o 3 kalecimizi de rahatsız ediyor. Harun Tekin kalırsa, Okan Koçuk da oynamak istiyor, Muhammed Şengezer de var. Harun bizim kalecimiz ve kaptanımız. Harun için çok büyük teklif olursa Okan\'ı ve Muhammed\'i de değerlendirmek için planladık\" diye konuştu. \"BURSASPOR GÜNLÜK ÇEKİŞMELERİN DIŞINA ÇIKARSA ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK\" Planlamak da zorunda olduklarını kaydeden Aybaba, \"Bursaspor bunu yapmadığı için bu duruma gelmiş. Özellikle uzun vadeli biz bunu planlayacağız. Bursaspor\'u futbol kaltiesini yansıttığı günlere geri döndürmek için geldik. Uzun vaadeli düşünelim. Herkes bu işle ilgili destek versin, küçük şeyleri büyütmeyelim. Büyük bir resim çıkacak ortaya bunu kaçırmayalım, kaçılırsa bundan daha da kötüsü olabilir. Kalecilerimizi, genç oyuncularımızı planlıyoruz. Lig başlar başlamaz oyuncu izleyeceğiz, göreceksiniz Bursaspor günlük çekişmelerin dışına çıkarsa tekrar eski mutlu keyifli günlerine dönecek\" ifadelerini kullandı. TRANSFER ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ Bursaspor ile birlikte yola uzun vadeli başladıklarını söyleyen Aybaba, \"Şehre yakışır bir performans sergileyen bir takım oluşturacağız dedik ama bunun için zamana ihtiyaç var. Biz uzun vadeli bakıyoruz. Tabii ki kadromuz netleşsin, oyuncular hemen gelsin herkes ister ama ekonomik sıkıntılar var. Oyuncular araştırıyorlar. Şehrin futbol kültürüne bakıyorlar, ona göre bir takım sapmalar oluyor gayet doğal bunlar. Santrforda çok önemli bir ismi kadroya katmak istiyoruz. Transferde son aşamalara geldik gibi gözüküyor. Önümüzdeki haftasonuna kadar bu transferleri bitiririz diye düşünüyorum. Saivet ile ilgili transfer düşüncemiz var, o bölgeye düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi olur önümüzdeki günlerde. Olcay şahan çok sevdiğim bir oyuncu çok karakterli oyuncu coşku anlamında çok iyi ama ekonomik anlamda ulaşamayacağımız noktada. Büyük paralar alıyorlar bu oyuncular, o noktoya yaklaşamıyoruz Olcay ile ilgili çalışmalarımız olmadı. Vagner Love ile ilgili bize gelen takas teklifi yok, bize gelen net bir teklif yok\" dedi. Aybaba, Tunay Torun için ise \"Tunay Torun iyi bir oyuncu, Tunay için bir şans Bursaspor. Böylesine bir camiaya geldi, inşallah takıma katkısı olur\" yorumunu yaptı. KUBİLAY KANATSIZKUŞ KİRALANIYOR Kubilay Kanatsızkuş\'a son maçta gelen tepkiler üzerine de konuşan Aybaba, \"Kubilay genç bir arkadaşımız, yurtdışına vermeyi düşünüyoruz. Bazı çalışmalar yaptım, onun kendisi buradan uzakta biraz geliştirmesi lazım. Kubilay büyük ihtimalle yurtdışında bir takıma kiralanabilir\" dedi. \"BURSASPOR ALTYAPIDAN 15 OYUNCU ÇIKARIR YİNE DÜŞMEZ\" Bursaspor\'un son yıllardaki durumuna dair konuşan Aybaba, \"Bursaspor düşer mi bunu konuşmayın. Böyle bir şehrin takımı altyapıdan 15 oyuncu çıkarır yine düşmez. Bursaspor 5 ile 8 arası pozisyon almalı ligde. Oyuncuların son 2 sezondan sonra tekrar içeriye futbola katılmalarını sağlamak zaman alacak. Bu arkadaşlar çok büyük düşüş yaşamışlar, psikolojiik ve performans olarak oyunculara arası diyalog git gide artıyor birbirilerini anlamaya başladılar, daha iyiye doğru gidiyor ama eksiklerimiz var. Bu iki sene çok zor geçmiş, bazı arkadaşları futbola döndürmek özellikle takımdaşlığı geliştirmek zaman alacak gibi gözüküyor\" cümlelerine yer verdi. \"BURSASPOR\'UN SEVGİYE İHTİYACI VAR\" Bursa\'daki sinerjinin düşük olduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı taraftara seslenerek, \"Biraz sevgi lazım bu çocukların sevgiye de ihtiyacı var. Devamlı başarısızlık ve protestodan bunalmışlar, en azından opsiyon tanımak lazım. Bu takımın arkasında duralım. Sağlıklı şekilde gelişmesine destek olalım. Bir şey yapmak lazım, şehrin sinerjisi, ekonomik destek lazım. Bursaspor\'un en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi herkes bekliyor ki hata yapsın üzerine saldıralım. Oyuncu da korkuyor. Şehirden rica ediyorum, takımımızı sevelim başka takım mı var Bursaspor\'u seven varsa Bursaspor\'un peşinden gitsin. Bunlar bizim oyuncumuz, gerçekten bizim takımın coşkulu bir şekilde sevgiye ihtiyacı var. Oyuncularımıza sevgi ile baksınlar. Sezon boyunca performanslarına bakalım çok değişiklikler olacak\" değerlendirmesini yaptı. \"JIRES VE NECID\'IN MALİYETLERİ YÜKSEK\" Jires Kembo ve Tomas Necid\'in ise yeniden takımla çalışmasında ekonomik boyutun etkili olduğunu belirten Aybaba, \"Biz sezon başında değişim yapalım, bu değişim bizi daha farklı yere götürür diye düşündük ama bütün bunları yaparken, işin ekonomik yönü de var. Bu 2 oyuncunun çok büyük maliyetleri var. Bu oyuncuları aramıza alıp değerlendirme konumundayız. Kulübün maddi yönü de çok önemli, bu arkadaşlara talip olmayınca aramıza aldık. Eğer talip olursa yeniden hamle yapabiliriz\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Aybaba açıklamalar -Kahvaltıdan detaylar