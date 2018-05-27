(Görüntülü)Salda Gölü kıyısında maraton ve patika koşusu

Mesut MADAN - Yavuzkan AKDOĞAN / YEŞİLOVA (Burdur)(DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kıyısında bu yıl ilk defa Ultra Maraton ve Patika Koşusu yarışması düzenlendi. Türkiye\'nin en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölü konumunda, dünyada Mars gezegeninin özelliğini taşıyan iki yerden biri olan, görsel yapısıyla Türkiye\'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü kenarında, özel bir spor organizasyon firması tarafından Ultra Maraton ve Patika Koşusu düzenlendi. 100 sporcunun katıldığı yarışmada kadınlar ve erkekler 40 yaş altı ve 40 yaş üstü kategorilerinde 15 kilometre, 28 kilometre ve 46 kilometre etaplarında yarıştı. Yarışmacılar yarış sonunda kendilerini Salda Gölü\'nün serin sularına bıraktı. Yarışmanın 15 kilometre etabına katılan Burdurlu Balkan Şampiyonu sporcu Yasemin Zengin de kategorisinde birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Atletizm Federasyonu Temsilcileri, Yeşilova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ramazan Kara ve atletizm antrenörü Asım Yüz tarafından verildi. Yarışmacılar, \"Manzara müthişti. Salda Gölü kenarında koşmak harika. Parkur zor olsa da göldeki inanılmaz manzara müthiş. Eşsiz bir doğa deneyimi yaşadık. Mars\'ta koşuyoruz deneyimi yaşadık. Doğa harikası, Türkiye\'nin Maldivlerine herkesi bekliyoruz\" şeklinde yorumlar yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yarışmaya katılanlar - Yarışma başlangıcı - Yarışmadan detay - Finişe gelenler - Yarışmacılarla röportaj - Gölde yüzenler - Ödül töreni (FOTOĞRAFLI)