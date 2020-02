(Görüntülü)Sahipleri tatilde, onlar pet otelde

Haber Erol AKKIR- Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA-DHA)EVLERİNDE hayvan besleyenler, tatile giderken can yoldaşlarını pet otellere bırakıyor. Antalya Konyaaltı\'ndaki pet otel, bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Dokuz günlük bayram tatilinde özellikle sahil bölgelerindeki otel ve turistik tesislerin tamamı yüszde 100 doluluğa ulaştı. Köpek ve kedi sahipleri, yanlarında götüremedikleri evcil hayvanlarını, büyük kentlerde bulunan ve her geçen gün sayısı artan pet otellere bırakıyor. Pet otellere talep, bu alandaki yatırımları da artırdı. Antalya\'daki Petgiller Pet Otel işletmecisi Şeyda Başaytaç, yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan otellerinin 5 dönüm arazi üzerine kurulu, Antalya\'nın ruhsatlı ilk pet oteli olduğunu söyledi. Başaytaç, İşletmemiz veteriner hekim kontrolündedir. Günlük 30 liradan başlayan ücretlendirmeyi konaklama gününe göre belirliyoruz. Kedi ve köpekte fiyatlandırmamız farklı. Uzun süreli konaklamalarda daha uygun fiyatlar talep ediyoruz diye konuştu. KREŞ HİZMETİ DE VERİLİYOR Pet otelde kreş hizmetinin de verildiğini aktaran Şeyda Başaytaç, Konaklama yaptırılan kedi ve köpeklerin aşılarının tam olmasına ve sağlık karnelerinin bulunmasına dikkat ediyoruz. Bir de yanlarında mamalarını getirmelerini istiyoruz. Çünkü her hayvanın yediği mama farklı, sindirimle ilgili sorun yaşamamaları için, diyet mama tüketenler için bunu istiyoruz. Haftanın iki günü veteriner hekimimiz tarafından kontrollerini yaptırıyoruz. Sağlık sorunu olanlara burada müdahale edilebiliyor. Pet otelimizde sadece konaklamıyorlar, oyun alanlarımızda rehabilite oluyor, sosyalleşiyorlar. Yıkama ve tarama işlemleri eksiksiz yerine geliyor. Gün içindeki tüm aktiviteleri fotoğraf ve video görüntüleri ile sahipleri bilgilendiriliyor. Alanımızda 24 saat açık kamera sistemi de var. Köpekler için 20, kediler için de 40 konaklama kapasitemiz var diye konuştu. SAHİPLENMEK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ KEDİ VE KÖPEK Tüm bu hizmetlerinin yanında sokakta ve yardıma muhtaç hayvanları da otele alıp aşılamalarını ve bakımlarını yaptıklarını kaydeden Başaytaç, Sağlığına kavuşan hayvanlarımızı, tüm bakımlarını yaptıktan sonra isteyen ailelere ücret talep etmeden sahiplendiriyoruz. kedi veya köpeklerinin bakımı yapılırken, sosyalleşirken çay ve kahve ikramlarımızla onları konuk edelim istiyoruz. Günübirlik ziyaretleri için de güzel bir ortam bulacaklar dedi.