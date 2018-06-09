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(Görüntülü)POLİSTEN KAÇMAK İSTEDİ, KANALA UÇTU

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)MERSİN?de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu

09 Haziran 2018 15:48

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)MERSİN?de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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