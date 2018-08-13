(Görüntülü)(ÖZEL)- KADIKÖY'DE TAKİP ETTİĞİ KADINI ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

*Saldırganın kadını takip edip binaya girmesi ve polise teslim olması güvenlik kamerasında Haber-Kamera Ramazan- EĞRİ-İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kadıköy\'de bir kadın alacak-verecek meselesi yüzünden vurularak öldürüldü. Saldırganın, kadının peşinden binaya girmesi ve ardından polise teslim olması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kalamış\'ta meydana geldi. Malek Omerova (55), apartmana girdiği sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından apartmandan çıkıp teslim olan cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alındı. O.A (60) polise verdiği ifadede öldürdüğü kadının kendisine borcu olduğunu ve alamadığını söylediği öğrenildi. CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA Olayla ilgili ölen kadın ve zanlı güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kadının ellerindeki poşetlerle binaya girdiği, zanlının ise peşinden geldiği görülüyor. Omerava zanlıyla konuşmasının ardından dışarı çıkıp bir kişiden yardım istiyor. Omerova\'nın tekrar binaya girmesinden sonra çevredekiler silah seslerini duyarak kaçışıyor. Bir süre sonra dışarı çıkan zanlı ellerini havaya kaldırarak polise teslim oluyor. Görüntülerde ayrıca ambulansın yaralı kadını sedyeyle binadan çıkarttığı görülüyor. Görüntü Dökümü -------------- GÜVENLİK KAMERASI ----------------- -Ölen kadının binaya girmesi -Zanlının kadını takip ederek binaya girmesi -Ölen kadının dışarı çıkıp yardım istemesi -Kadının tekrar binaya girmesi -Zanlının binadan çıkıp teslim olması -Ambulansla kadının çıkartılması AKTÜEL GÖRÜNTÜ -Binadan detay -Caddeden detay -Röportajlar -Genel ve detay