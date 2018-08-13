(Görüntülü)OTOMOBİLİN TAVANINA OTURUP, DİREKSİYONU AYAKLARIYLA KONTROL EDİP ARAÇ KULLANDI

Haber Mehmet IŞIK KONYA DHA)KONYA\'da kimliği belirlenemeyen bir sürücü, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi\'nde yaşandı. Bir sürücünün otomobilin tavanına oturup, aracı kullandığı görenler şaşkın bakışlar içinde sürücünün araç kullanmasını izledi. Otomobilin tavanına oturan sürücünün, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek gayet rahat tavırla caddede seyretmesi dikkat çekti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.