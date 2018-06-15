(Görüntülü)OTOMOBİL, POLİS KONTROL NOKTASINA ÇARPTI, 1'i POLİS 2 YARALI

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarptı, biri polis iki kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Demet Kahvecioğlu\'nun kullandığı 01 DLZ 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağa devrilip, kontrol noktasında nöbet tutan polisleri koruyan beton bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kahvecioğlu yara almazken, yolcu konumundaki Aytek Özdemir (35) ile bir polis hafif şekilde yaralandı. Trafik polislerin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Kahvecioğlu\'nun 2,45 promil alkollü olduğu belirlenirken, otomobil içinde de bira kutuları görüldü. Yüzünden yaralanan Özdemir, kaza yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edilirken, dizinden hafif şekilde yaralanan polis memuru ise kontrol amaçlı olarak Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kahvecioğlu\'nu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.