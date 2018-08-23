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(Görüntülü)Niğde'deki yangında 20 hektar ormanlık alan zarar gördü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü

23 Ağustos 2018 18:24

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü. Bor ilçesine bağlı Halaç köyünün Elmalı Dere mevkinde dün gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, görevliler müdahale etti. Yangına müdahale için köyde anons yaptırılması üzerine vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 30 dakika içinde alevler kontrol altına alınırken, 20 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Görevlilerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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