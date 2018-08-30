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(Görüntülü)Nazilli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Haber- Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ıncı yılı, İstasyon Meydanı'ndaki törenle kutlandı

30 Ağustos 2018 20:11

Haber- Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yılı, İstasyon Meydanı\'ndaki törenle kutlandı. Nazilli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin, İstasyon Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı. Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, siyasi partilerin ilçe başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, kurum kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar kutlamalara katıldı. Kıdemli Başçavuş Erol Or, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Nur Çetin, \'Akdeniz\'e Doğru\' adlı şiiri okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş, \'Gaziyiz Gazi\' isimli şiirini okuyarak, törene katılanlar arasında duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Törenin ardından Kaymakam Küçük, makamında tebrikleri kabul etti.

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