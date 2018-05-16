(Görüntülü)Milli Mücadele'nin 99'uncu yılı kutlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'ye 99 yıl önce düşmanın ayak basmamasına rağmen işgale karşı başlayan Milli Mücadele törenle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Denizli protokolü ve vatandaşlar, mehter marşları eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Mücadele\'nin başladığı Kayalık Caddesi\'nden Bayramyeri Meydanı\'na kadar yürüdü. Müftü Ahmet Hulusi Efendi\'nin çağrısı üzerine 99 yıl önce Denizli\'den başlayan Milli Mücadele\'nin yıl dönümü törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği kutlamalar Delikliçınar Meydanı\'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başladı. Törene, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İYİ Parti İl Teşkilatı, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama kapsamında 99 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi\'nin milli mücadeleyi başlattığı Kayhan Caddesi\'nden kortej yürüyüşü başladı. Mehter Takımı eşliğinde yürüyen Denizlililer Kayalık Camii\'nden Bayramyeri Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında korteje atlı vatandaşlar eşlik etti. Bayramyeri Meydanı\'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli\'nin tarihinin sığ bir tarih olmadığını belirterek, \"Bugün milli yas ilan edildi. Bugün gibi 99 yıl önce 15 Mayıs\'ta devam eden İzmir işgali başladı. O günden bugüne çok şey değişmedi. Hedefte bu vatan vardı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise bu toprağa sahip çıktı\" dedi. Tören başkan Zolan\'ın konuşmasının ardından sona erdi.