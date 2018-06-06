(Görüntülü)MHP'li aday pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı. MHP Erzurum 4\'üncü sıra milletvekili adayı Adem Yurdigül, dün saat 18.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir fırına girip, önlüğünü giyerek, elleriyle açtığı pidelerin üzerine susamla 3 hilal yaptıktan sonra fırına verdi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans yapan mimar Yurdigül, yaptığı pireleri fırının önünde toplanan kalabalığa ve yoldan geçen araç sürücülerine iftarlık olarak dağıttı. Küçük yaşlarda fırında çalıştığını söyleyen Adem Yurdigül, 24 Haziran\'a kadar uyumadan, yorulmadan hep birlikte mücadele vereceklerini söyledi. Cumhur İttifakı\'nın projelerini en güzel şekilde yapmak için yola çıktıklarını belirten Yurdigül, şöyle konuştu: \"Seçim sürecinde ciddi projelere imzalar atıyoruz. Bugünkü projelerimizden biri de halkla bütünleşip, 3 hilal pidelerimizi ikram etmek. Biz Erzurum çocuğuyuz, yeri geldiği zaman fırına girip ekmek yapmasını biliriz, yeri geldiği zaman ata binip cirit oynamasını biliriz. Yeri geldiği zaman da Meclis\'te memleketimizin sevdalısı olduğumuzu, Cumhur İttifakı\'nı ve milletimizin bekasını haykırmasını çok iyi biliriz. Bu vesileyle arkadaşlarımızla bu ramazanda güzel anılara iştirak ediyoruz. Halkla çok güzel bütünleşip ittifakı, projelerimizi en güzel şekilde icra etmek için yola çıktık.\"