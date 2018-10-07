(Görüntülü)MERKEZE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ÇEŞMEDEN EVLERİNE SU TAŞIYORLAR

Haber-Kamera Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN\'in Anamur ilçesinde şebeke suyunun tuzlu ve acı olduğunu iddia eden vatandaşlar, merkeze 3 kilometre uzaklıktaki çeşmeden aldıkları suyu evlerine taşıyor. 65 bin nüfuslu ilçede Dragon Köprüsü civarındaki bir çeşmeye gelenler, pet şişe ve damacanalara doldukdukları suları araçlarının bagajına yükleyip evlerine götürüyor. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktada trafik durma noktasına geliyor. Çeşmeden evine su taşıyan Hüseyin Tez, acı ve klorlu olması nedeni ile şebeke suyunu içemediklerini ileri sürdü. BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Türe, yağmur yağmaması nedeni ile kaynak sularının azaldığı, suda ki tat değişikliğinin de bu nedenle meydana geldiğini belirtti. Türe, şebeke suyuna yapılan analizlerde sağlığa zararlı hiçbir bulguya rastlanmadığını, şebeke suyunun gönül rahatlığı ile içilebileceğini söyledi.